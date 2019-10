Clima quente e com baixa humidade do ar neste fim de semana em MS

A dica é se manter hidratado - Foto: REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

Para quem pretende viajar neste fim de semana, a dica é aproveitar os balneários ou parques aquáticos do Estado, pois as condições climáticas para hoje (12) e amanhã (13) favorecem temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. A máxima prevista no Estado é de 40°C.

Neste sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde abrangendo todas as regiões. Pela manhã, a umidade do ar ficará com índice elevado em torno de 80% no Estado, porém a tarde haverá queda significativa da umidade com valor em torno de 20% considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 20°C e 41°C, e na Capital entre 22°C a 32°C.

Amanhã (13) o clima quente deve continuar em todo Estado. A condição esperada de tempo é de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 40°C. O índice de umidade do ar fica entre 85% e 25%. Em Campo Grande a temperatura vai ser entre 22°C a 32°C.