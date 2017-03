Clientes visitam frigorífico que abastece o Comper para conhecer processamento da carne

O objetivo é que os visitantes vejam como é feita a manipulação e processamento das carnes que chegam às suas mesas.

Responsável por avaliar as indústrias que querem vender produtos de animais e derivados aos supermercados da Rede Comper, o médico veterinário Mário Xavier ressalta que o frigorífico Naturafrig está cadastrado no Serviço de Inspeção Federal, que faz parte do sistema de controle do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), responsável por avaliar a qualidade na produção de alimentos comestíveis ou não de origem animal.

Conforme Xavier, fiscais verificam se o produto atende aos requisitos mínimos de qualidade para consumo. “Toda carne fresca do Comper é originada do frigorífico Naturafrig. Um dia após o abate o produto já está disponível para venda nas unidades do supermercado em Campo Grande”, explica.

Para garantir que os clientes saibam a origem da carne vendida em suas lojas, o Comper desenvolveu aplicativo da carne fresca que explica, por exemplo, que nas segundas, quartas e sextas os mercados da rede recebem as carnes do Naturafrig e de que forma elas são manipuladas e processadas.

A visita dos clientes ao frigorífico será realizada dias após a PF (Polícia Federal) divulgar o balanço da Operação Carne Fraca, que desmontou um esquema de funcionários do Mapa que teriam recebido propina para liberar carne para venda sem passar pela devida fiscalização. A operação aconteceu em seis estados e no Distrito Federal, com 35 pessoas. O Ministério da Agricultura afastou 33 servidores envolvidos no esquema.

Em virtude de falhas de comunicação da PF na forma como divulgou o balanço da operação, estados não envolvidos no esquema como Mato Grosso do Sul podem sofrer consequências, como apresentar quedas nas vendas de carne em açougues e supermercados. Para garantir aos clientes que a carne consumida por eles é manipulada e processada com toda a higienização possível, o Comper decidiu realizar a visita, que também poderá ser acompanhada pela imprensa.

Márcio Augusto Wanderley Xavier, médico veterinário e vice-presidente do CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul; Márcio Silva, gerente nacional dos açougues do Comper; um gerente de loja e equipes de relacionamento também acompanharão a visita.

O frigorífico Naturafrig está localizado na rodovia MS-080, quilômetro 71, S/N, bairro Periférico, na saída para Rochedo.

Obs: Como o Comper tem uma Cozinha Experimental que oferece cursos gratuitos de culinária, ministrados pela chef Dedê Cesco, e esses clientes são formadores de opinião, estendemos o convite para eles e tivemos 15 interessados, entre homens e mulheres. São clientes que compram na loja e preparam o almoço para a família. Eles serão nossos multiplicadores de opinião.

Veja Também

Comentários