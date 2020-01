Clientes pedem e Outback oferece tábuas de Mates Club a qualquer hora do dia

As novidades de Mates Club ficam disponíveis por tempo limitado - Foto: Divulgação/Assessoria

O Outback Steakhouse começou 2020 com uma novidade deliciosa para seus fãs. O menu exclusivo Mates Club - que oferece aos clientes cortes de carnes diferentes, servidos em tábuas com molhos e acompanhamentos para compartilhar, permitindo a criação de deliciosas combinações – agora pode ser pedido a qualquer hora do dia nos 99 restaurantes da rede no país. Imperdível para quem ainda não experimentou ou quer repetir a experiência de degustar um brisket braseado e um cupim grelhado marinados e cozidos lentamente que garantem uma incrível suculência e sabor.

As duas opções são: Mates N' Steaks (R$ 74,90), uma tábua que traz Billy Ribs (costeletas de porco ao molho barbecue), brisket braseado e cortes de cupim grelhado cobertos com Caroline Mustard. Como acompanhamentos são servidas pétalas de Bloomin' Onion, Homemade Golden Potatoes, Mac n' Cheese com bacon, picles de cebola roxa, sour cream e molhos TABASCO® Tradicional e Chipotle. E Mates N' Burgers (R$ 67,90), a icônica costela de porco do Outback desfiada, cortes de brisket braseado e o cupim grelhado coberto com Caroline Mustard. Junto com eles são servidos seis minipães tipo brioche, cheddar cream, pétalas de Bloomin' Onion, picles de cebola roxa, coleslaw, fritas e molhos TABASCO® Tradicional e Chipotle.

Lembrando que as novidades de Mates Club ficam disponíveis por tempo limitado em todas as unidades da marca no Brasil.

