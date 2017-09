Clientes do Mc Donald's poderão visitar a cozinha do restaurante dia 27

No próximo dia 27 de setembro acontece mais uma edição do Dia Internacional de Portas Abertas. Serão 24 horas especialmente dedicadas a incentivar ainda mais a visita dos clientes às cozinhas dos restaurantes McDonald's. A data surgiu para celebrar a Semana Internacional da Transparência, uma vez que a marca faz questão de revelar os bastidores do preparo dos sanduíches mais famosos do mundo.

O Brasil é o líder na América Latina - somente no primeiro semestre deste ano atingiu 1 milhão de consumidores- deste projeto que já é uma prática da marca em todo o mundo, apresentando aos consumidores todos os processos e procedimentos que garantem a mais alta qualidade no preparo dos alimentos.

A expectativa é que até o fim do ano 2 milhões de consumidores participem desta experiência - o dobro de visitas registradas no ano passado. Para isso, os gerentes dos mais de 900 restaurantes da rede seguirão surpreendendo os clientes com convites para que conheçam a cozinha e as instalações da rede. O tour demora aproximadamente 20 minutos e consiste em apresentar toda a cadeia logística atrás do balcão, incluindo os procedimentos de segurança alimentar, uso de equipamentos de segurança individual, montagem dos pedidos e atendimento aos clientes.

“O Portas Abertas foi a maneira que encontramos de nos aproximar ainda mais dos clientes, fornecendo informações sobre os nossos procedimentos e qualidade da nossa comida. Receber bem o público é um compromisso do McDonald’s. Por isso, celebrar o Dia Internacional de Portas Abertas é motivo de orgulho para nós”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa que opera os restaurantes McDonald´s em 20 países da América Latina.

Criado em 2014, o programa já atingiu mais de 5 milhões de clientes latino americanos. “Temos muito orgulho de nossos produtos, pessoas e processos dentro de nossas cozinhas. Não temos o que esconder, por isso, somos transparentes e queremos cada vez receber mais clientes em nossa operação”, explica David Grinberg, Diretor de Comunicação Corporativa.

Veja Também

Comentários