Cinco motivos para ir aos estabelecimentos participantes do Festival Bar em Bar

Até 2 de dezembro, 26 estabelecimentos de Mato Grosso do Sul participam do festival Bar em Bar, realizado pela Abrasel. Este ano, o evento que conta com o apoio do Sebrae-MS traz como tema “Viva a melhor porção da vida”. Pensando nisso a Abrasel preparou cinco motivos imperdíveis para que você visite os estabelecimentos participantes do festival Bar em Bar. Confira abaixo!



Motivo 1: reúna a família e os amigos!

No bar tudo se conversa e milhões de brasileiros não abrem mão de estar ali comemorando a vida com a família e amigos. O bar é uma instituição nacional que faz a alegria de todos!



Motivo 2: experimente novas porções!

Como nos outros anos, para participar do Bar em Bar, as casas têm que criar uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio. A proposta é também uma maneira de estimular a criatividade dos chefs, fomentando a elaboração de novos petiscos, tornando o menu do bar cada vez mais atrativo. É a sua chance de experimentar aquela porção que nunca provou antes e se apaixonar pelo petisco!



Motivo 3: harmonize petiscos com saborosas bebidas!

Fica logo a dica: Você pode harmonizar as porções do Bar em Bar com saborosas bebidas. Quer coisa melhor?



Motivo 4: fortaleça o comércio local!

Quando a gente ajuda o pequeno negócio a crescer, toda a economia cresce junto. Fortalecer o comércio local faz com que o dinheiro fique no bairro, possibilitando a geração de empregos e a melhor distribuição de renda.



Motivo 5: participe de um evento da Abrasel!

A Abrasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurante e a mais de 30 anos representa o setor de alimentação fora do lar, que congrega um milhão de negócios em todo o Brasil. Isso significa que você está participando de um evento de quem realmente entende do assunto!



Votação

O guia dos bares e restaurantes participantes está disponível no site www.barembarms.com.br e depois de escolher o endereço e experimentar os sabores do Bar em Bar 2018, os clientes podem votar no seu petisco favorito no mesmo endereço da web. O consumidor dará de 1 a 5 estrelas, quando maior o número, melhor a avaliação. O cadastro é feito pelo CPF e cada pessoa só pode votar uma única vez em cada prato.

Confira os pratos de alguns dos estabelecimentos participantes do festival Bar em Bar: