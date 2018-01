Cinco estados terão 45 unidades básicas de saúde fluviais

O Ministério da Saúde irá investir R$ 85 milhões na construção de 45 Unidades Básicas de Saúde Fluviais para melhorar a assistência à população ribeirinha - Divulgação

O Ministério da Saúde irá investir R$ 85 milhões na construção de 45 Unidades Básicas de Saúde Fluviais para melhorar a assistência à população ribeirinha. A verba é destinada a cinco estados: Acre (3), Amazonas (21), Amapá (1), Pará (19) e Tocantins (1). Cada UBS custa cerca de R$ 1,88 milhão.

As unidades básicas de saúde fluviais são embarcações que comportam Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFF), providas com todos os equipamentos necessários para atender à população ribeirinha da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão) e Pantanal Sul Mato-Grossense.

Para atender as comunidades distantes da Unidade Básica de Saúde de referência, as equipes de saúde se deslocam nas embarcações, o que assegura a execução das ações de atenção básica. Cada uma possui, pelo menos, um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal e um bioquímico ou técnico de laboratório