Cijus realiza mais de 500 audiências esta semana

Após o fim da suspensão dos prazos processuais, recomeçaram na segunda-feira (22), no Centro Integrado de Justiça (Cijus), as audiências de Instrução e Julgamento e as conciliações designadas para o mês de janeiro. Com isso, o moderno prédio do Poder Judiciário de MS,que funciona há mais de um ano no centro da Capital, está preparado para atender a população nas mais de 500 audiências previstas para serem realizadas até sexta-feira.

Com isso, os sete cartórios instalados no Cijus começaram a realizar as audiências, sendo que a 1ª Vara do Juizado Especial terá 92 audiências de Conciliação e 37 audiências de Instrução e Julgamento na área cível, seis audiências preliminares e 17 de Instrução e Julgamento na área criminal.

Os cartórios da 2ª, 3ª 7ª,10ª e 11ª Varas do Juizado Especial realizarão 454 audiências de conciliação e 166 audiências de Instrução e Julgamento só na área cível. O cartório do Juizado da Fazenda Pública realizará 46 audiências de conciliação, 18 de Instrução e Julgamento e 35 audiências de conciliação/Instrução e Julgamento.

Na esfera criminal estão agendadas 37 audiências, sendo 20 preliminares e 17 de Instrução e julgamento, porém somente pelas 3ª e 7ª Varas do Juizado, pois as demais terão audiências criminais a partir do mês de fevereiro.

O juiz Emerson Cafure, Diretor do Cijus, explica que, mesmo com os prazos suspensos, os serviços de atermação e informações ao cidadão funcionaram normalmente, bem como o serviço do TRE/MS de cadastramento biométrico dos eleitores.

Por fim, a direção do Cijus esclarece que a pauta de audiências é cumprida somente no período das 12 às 19 horas, mesmo horário de atendimento ao público externo.