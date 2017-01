Cientistas descobrem que o chocolate pode curar a tosse

O chocolate tem um ingrediente que pode ser usado para combater crise de tosse e fabricar medicamentos mais efetivos contra este mal, revelou um grupo de pesquisadores do Colégio Imperial de Londres.



A equipe descobriu que a teobromina - uma substância encontrada no cacau, é quase três vezes mais efetiva no combate à crise de tosse que a codeína, considerada a melhor até agora.



"O resultado desta pesquisa pode levar a tratamentos novos e mais eficazes contra a tosse", diz o estudo do Colégio Imperial de Londres, que teve a colaboração de dois hospitais londrinos, o Brompton e o San Bartolomeo.



Para este estudo, dez voluntários tomaram pílulas contendo teobromina, codeína ou placebo. Em seguida, os cientistas compararam os níveis de capsaicina, substância que provoca tosse usada em pesquisas, para medir a eficácia de cada remédio.



A equipe percebeu que a concentração de capsaicina necessária para provocar uma crise de tosse era três vezes maior nos voluntários que tomaram teobromina do que nos que ingeriram placebo ou, inclusive, codeína.



"A tosse afeta todo mundo em algum momento da vida e, no entanto, não existe nenhum tratamento efetivo para combatê-la", destacou o professor Peter Barnes, do Colégio Imperial de Londres e do hospital Brompton Hospital.



"Embora a crise de tosse não seja necessariamente prejudicial, pode ter impacto considerável na qualidade de vida, e esta descoberta pode representar um grande passo adiante no tratamento deste problema", continua Barnes.



Os pesquisadores indicaram que a teobrimina atua contra a tosse ao inibir uma atividade de um nervo que a provoca.



A equipe também descobriu que, diferente dos remédios contra a tosse conhecidos até agora, a teobrimina não tem efeitos maléficos para o sistema cardiovascular ou o sistema nervoso central.



A professora Maria Belvisi, do Colégio Imperial, destacou que "não somente a teobrimina demonstra ser mais efetiva que a codeína, como também as doses ministradas não tiveram nenhum efeito secundário".



"Normalmente a eficácia de qualquer tratamento é limitada pela dose que pode ser administrada", explicou.



"Mas como o uso da teobrimina não teve efeitos secundários, é possível dar doses maiores, o que aumenta ainda mais sua eficácia", destacou a pesquisadora.



Somente na Grã-Bretanha, 200 milhões de dólares são gastos por ano em medicamentos contra a tosse.

