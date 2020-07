Ciclone bomba está se afastando do País nesta quinta-feira trazendo tranquilidade para MS

A tendência é de diminuição da força das rajadas de vento no decorrer da tarde - ( Foto: Arquivo/ Divulgação/ Jornal A Crítica)

A população da Capital que viveu momento de espanto na terça-feira (30) com fortes ventos que variaram entre 60 km/h e 100 km/h causados pela passagem do “ciclone bomba”, podem ficar mais tranquilos, pois de acordo com o Climatempo o ciclone está se afastando do País, deixando no Estado do MS apenas um ar frio de hoje (2) até sábado (4), perdendo a força entre domingo (5) á terça-feira (7).

O ciclone bomba se forma por meio do contraste de massas de ar. “De um lado o ar mais quente e de outro o ar mais frio. Essas massas de ar começam a se misturar e criam um centro de baixa pressão onde os ventos circulam no sentido horário”, explica o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), Franco Nadal Villela.

No Brasil com o afastamento do “ciclone bomba”, houve a eliminação dos riscos de ventania de 100km/h no litoral da Região Sul e Sudeste. A carta sinótica da Marinha do Brasil mostra a posição e a intensidade do forte ciclone extratropical (ciclone bomba), às 9 horas (Brasília).

Ciclone bomba em alto-mar, afastado do Brasil, em 2/7/2020

Depois de provocar as tempestades na Região Sul, uma frente fria avançou enfraquecida sobre a região Sudeste. A nebulosidade se espalha entre Goiás, Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas a maior parte destas nuvens são do tipo alta, não provoca chuva. A tendência é de diminuição da força das rajadas de vento no decorrer da tarde.