'Ciclone bomba' assusta e pode causar estragos em mais de 50 cidades de MS nesta terça-feira

O ciclone-bomba acontece quando a pressão atmosférica despenca de maneira muito rápida em um curto período de tempo - (Foto: Reprodução)

Campo-grandenses foram pegos de surpresa com a ventania que está acontecendo desde manhã na Capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a população de MS pode se preparar já que está previsto vendável em diversos municípios. O fenômeno se chama “ciclone bomba” e até o fim do dia, o vendaval está previsto para chegar em Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Caarapã, Maracaju, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussú, Terenos e Vicentina.

Segundo o instituto, os ventos vão variar entre 60 km/h e 100 km/h com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Mapa do Inmet indicando as regiões mais afetadas

O ciclone-bomba acontece quando a pressão atmosférica despenca de maneira muito rápida em um curto período de tempo. Tecnicamente, de acordo com o meteorologista, o fenômeno se dá no momento em que a pressão atmosférica no centro de um ciclone cai, em média, um hectopascal (unidade padrão de pressão) por hora.

Brasil – Em Santa Catarina o chamado de “ciclone bomba” ou “bomba meteorológica”, já chegou com muita chuva vai provocando muitas tempestades isoladas com muito vento.

Por meio das redes sociais, alguns catarinenses filmaram e tiraram fotos do momento em que o fenômeno chegou na Estado. Fortes ventos que foram capazes de destelhar prédios, quedas de fiação, causando o desespero da população. Confira as fotos: