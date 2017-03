Ciclo de palestras que orientam sobre combate ao aedes aegypti continuam em escolas de CG

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do Sul, por meio do Serviço de Saúde ambiental (Sesam), realizou na última quinzena de fevereiro, palestra aos alunos do período matutino da escola estadual Luísa Vidal Borges Daniel para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela Urbana.

A palestra foi realizada pelo técnico do Sesam, João Carlos Veríssimo, e teve seu foco na sensibilização dos professores e alunos quanto à necessidade de monitoramento nas dependências da escola e no cotidiano do ambiente de convivência, além da conscientização dos alunos para as ações em seus domicílios.

Os alunos da escola, que fica no bairro Bom Jardim e atende em tempo integral a 320 estudantes do 4º ao 9º ano, puderam tirar suas dúvidas com a participação e interatividade entre os professores para esclarecimentos sobre a forma de transmissão das doenças e seus sintomas.

Segundo Veríssimo, além desta palestra já realizada, outras escolas da rede municipal participarão das atividades realizadas pela Funasa. “Vamos realizar esse trabalho em mais quatro escolas, que estão dependendo somente da organização das atividades extracurriculares previstas no calendário escolar para nos informar as datas e darmos continuidade aos nossos trabalhos”, informou o técnico do Sesam.

A apresentação faz parte da programação anual do Sesam para atividades externas e marca o início de um ciclo de palestras a ser realizado em outras escolas de Campo Grande, em que serão inseridas o trabalho realizado pela equipe técnica, que tem por objetivo, promover mais conhecimentos às comunidades escolares selecionadas, sobre o mosquito Aedes aegypti, tais como, sua evolução, seus criadouros potenciais e como evitar a sua proliferação.

