Ciclo de Estudos fortalece parceria entre Semed e escolas da rede particular

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) está realizando nesta quarta-feira (30), o 1º Ciclo de Estudos para Escolas Particulares: Aspectos legais para Educação Infantil e sua aplicabilidade. Organizado pela Conope (Coordenadoria de Normatização das Políticas Educacionais), o evento, que acontece até às 17 horas, no Centro de Formação da Semed, visa a instrumentalizar os profissionais de escolas da rede privada que oferecem a Educação Infantil quanto aos aspectos legais que regem esta etapa do ensino.

A responsável pela Conope, Katia Baez, explica que as escolas particulares que trabalham com Educação Infantil também estão ligadas ao sistema municipal, já que são inspecionadas regularmente por técnicos da Semed, que orientam e verificam a aplicabilidade das leis.

“Precisamos nos manter atualizados sobre esse conjunto de normas para caminharmos com segurança em nosso trabalho”, ressalta Katia.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, afirma que o Ciclo de Estudos é o primeiro de eventos destinados aos profissionais das escolas particulares, que busca construir um vínculo de aporte técnico. Ela diz que um dos compromissos firmados, logo ao assumir a Semed, foi o de fortalecer a relação com as escolas particulares através de debates, cursos e eventos informativos.

“É importante que esses profissionais tenham conhecimento da legislação, pois ela muda a todo momento e quem realiza esse monitoramento nas escolas precisa estar capacitado para orientar de forma correta. Nosso objetivo é desenvolver ações que nos aproximem do trabalho das escolas particulares”, pontua.

A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul, Maria da Glória Paim Barcellos, destaca a importância de fortalecer o trabalho entre asinstituições do Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande/MS.

‘Nosso foco em comum é a qualidade da educação. A criança tem o direito de ser educada damelhor forma, não importa onde esteja”, afirmou. Maria da Glória também comentou sobre o dinamismo das leis que regem a Educação Infantil, que passaram a surgir a partir da década de 1970. “Hoje temos um artigo na Constituição que ampara a Educação Infantil, que se encontra estruturada e bem planejada. Queremos que nossas escolas estejam atentas porque a legislação é dinâmica e precisamos estar atualizados, por isso buscamos andar de mãos dadas com o município”, concluiu.

Entre os pontos que serão discutidos no evento estão a Base Nacional Comum Curricular e a Lei de Diretrizes e Bases.

