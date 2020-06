Chuva provoca queda nas temperaturas em MS

Conforme o boletim, os dias 5 e 6 de junho poderão ser os dias mais chuvosos e a queda nas temperaturas será entre os dias 1 e 3 de junho. - (Foto: Arquivo/Edemir Rodrigues)

A formação de áreas de instabilidades provoca chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul e queda nas temperaturas nesta terça-feira (2.6).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes nas regiões sudoeste e sul do estado. No centro-sul e oeste, o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado e chuvas isoladas, e nas demais áreas parcialmente nublado a nublado.

A temperatura mínima indicada pela climatologia é de 10°C e a máxima pode chegar aos 29°C, com tendência a ligeiro declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 40% neste dia.

No mapa desenvolvido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir coo ficará o tempo na Capital e algumas cidades do Estado.

CHUVA

Estimativa do Cemtec aponta que até o dia 6 de junho haverá formação de áreas de instabilidades sobre Mato Grosso do Sul, podendo provocar pancadas de chuvas em grande parte do Estado, e o acumulado máximo de chuva poderá ser de até 40 milímetros em municípios do extremo sul, e de 20 milímetros para as demais áreas. Conforme o boletim, os dias 5 e 6 de junho poderão ser os dias mais chuvosos e a queda nas temperaturas será entre os dias 1 e 3 de junho.