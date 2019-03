Chuva forte provoca deslizamentos e alagamentos no Rio de Janeiro

Vários alagamentos e bolsões d’água foram registrados em bairros como São Conrado, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa e Ipanema, na zona sul, e Rio Comprido e Tijuca, na zona norte da cidade - Foto: Divulgação

Uma forte chuva que caiu no início da noite de (3) provocou pelo menos 12 deslizamentos de terra e 11 desabamentos na cidade do Rio . As sirenes de alerta foram acionadas em 54 das 103 comunidades de alto risco geológico monitoradas pela prefeitura do Rio . Não há informações de feridos.

Entre as comunidades que tiveram sirenes acionadas estão o Complexo do Alemão, Salgueiro, morro dos Macacos, Ladeira dos Tabajaras, Formiga, Prazeres, Escondidinho e Vidigal.

Vários alagamentos e bolsões d’água foram registrados em bairros como São Conrado, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa e Ipanema, na zona sul, e Rio Comprido e Tijuca, na zona norte da cidade.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 17h40 e só retornou ao estágio de normalidade às 6h de . A previsão para (4) é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada de fraca a moderada.