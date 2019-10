Máxima prevista para Campo Grande é de 32ºC - Foto: Arquivo/A Crítica

A chuva dará uma trégua em Mato Grosso do Sul e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira (23). O dia hoje será de tempo firme com céu parcialmente nublado a claro. Os termômetros variam entre 14°C e 36°C.

Para Campo Grande, a previsão é de céu claro e temperatura em elevação, com termômetros oscilando entre 18°C e 32°C, e a umidade relativa do ar ficará em 75% e 35%.