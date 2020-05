Evento "Chopp Solidário" fará troca de alimentos por Chopp em Campo Grande

A expectativa da organização é conseguir arrecadar até 15 toneladas de alimentos e distribuir 10 mil litros de cerveja, que foram doados pela indústria. - (Foto:Divulgação)

Em parceria com a cervejaria Bamboa, Instituto Tamojunto organiza ação solidária que fará troca de alimentos por Chopp na capital Com o lema “Fazer o bem, sem olhar a quem”, a tradicional feijoada beneficente do instituto Tamojunto, que todos os anos reúne mais de duas mil pessoas no mês de junho aqui na capital, será realizada em um formato diferente este ano. Por conta das ações de combate ao Coronavírus, não será possível reunir tantas pessoas em um só local naquela que seria a 8ª edição do evento.

Desta forma, para marcar o próximo dia 6 de junho, como o Dia da Solidariedade, o instituto composto por mais de 120 integrantes da sociedade, de diferentes segmentos, em parceria com a Cervejaria Bamboa, projetou uma grande ação solidária com o objetivo de arrecadar alimentos para entidades e comunidades carentes. “Para envolver o campo-grandense nesta grande rede de solidariedade, a Cervejaria Bamboa doou 10 mil litros de Chopp que serão trocados por alimentos não perecíveis.



A ação funcionará no esquema de drive-thru, com uma estrutura de 10 postos de troca montada no Altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas, das 9h às 16h”, anuncia a presidente do instituto, Pollyana Renovatto.Não haverá contato entre as pessoas e a ideia é evitar aglomerações. Ao entregar os alimentos no drive-thru, as pessoas receberão fichas correspondentes ao peso do que foi doado e poderão retirar a mesma quantidade em litros de Chopp que virá envazado em garrafas pet de 2 litros.

Dessa forma, quem quiser participar, deverá ir ao local em seu veículo ou moto para entregar um mínimo de 2 kg de alimentos e receber 2 litros de Chopp da marca Moema, fabricado pela cervejaria. É importante ressaltar que o limite será de 10 litros de Chopp por veículo.

A ação deverá envolver voluntários do instituto #tamojunto, além de técnicos da Cervejaria Bamboa, que vão trabalhar na coleta de alimentos das 9h as 16h. A estimativa do Instituto e da Cervejaria Bamboa é arrecadar cerca de 10 toneladas de alimentos para doar à famílias carentes e instituições de apoio da capital. 30% do que for arrecadado será destinado ao FAC – Fundo de Apoio à Comunidade, da Prefeitura de Campo Grande, que também é parceiro do Chopp Solidário.

Serviço

Evento: Chopp Solidário

Quando: Sábado, dia 6 de junho, das 9h às 16h.

Onde: Altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas