Chegar com antecedência a locais de prova alivia ansiedade de candidatos ao Enem

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, alguns estudantes chegaram bem mais cedo aos locais de prova. Mesmo com a abertura dos portões marcada para as 12h, no horário de Brasília, teve candidato que chegou antes das 10h.

Seja para evitar imprevistos de última hora ou para conter a ansiedade, os alunos relatam que a estratégia funciona. Assim como os atrasados, os estudantes adiantados acabaram virando alvo de memes nas redes sociais. Mas eles não se importam e declaram que é melhor chegar antes para não correr riscos e garantir a inscrição que já foi paga, além da chance de conquistar os pontos para fazer o curso desejado.

É o caso de Luana dos Reis Serpa, de 20 anos, que mora na área rural da Cidade Ocidental, município goiano distante 50 quilômetros de Brasília. “Cheguei bem antes porque eu moro na divisa com a região do Entorno [de Brasília], e para vir eu tive que pegar ônibus do entorno, que é bem difícil no fim de semana”, disse. “Se deixar pra última hora pode acontecer alguma coisa”, acrescentou.

Para passar o tempo até a abertura dos portões, Luana usa o celular para conversar com os amigos. Na bolsa, a estudante diz que só tem chocolate e que vai almoçar cachorro-quente na porta da escola mesmo. É a terceira vez que ela faz o exame com a intenção de conseguir pontos para fazer jornalismo.

O medo de perder a hora também levou Beatriz Lorrane Ferreira Araújo, 16 anos, a chegar cedo. A jovem mora em Samambaia, cidade do Distrito Federal distante 30 km do centro de Brasília, e pegou metrô para chegar ao local da prova.

“Domingo passado eu cheguei no mesmo horário. Se ocorresse algum imprevisto, teria como consertar e chegar a tempo. Pra mim, a ansiedade só atrapalha, eu fico menos ansiosa quando chego mais cedo”, disse a estudante.

Beatriz quer cursar farmácia e está fazendo a prova apenas como experiência. Ainda assim, ela aguarda o momento da abertura dos portões com um terço nas mãos “para ajudar a acalmar”. “Aí o ano que vem eu tenho uma boa base de como é e eu posso me sair bem melhor.”

Mesmo estudantes que moram bem perto do local da prova preferiram chegar cedo também. Como Alessandro Pereira Alves, 23 anos. “Moro aqui do lado na Asa Sul, mas se eu não sair da cama cedo, não consigo chegar não. Ajuda muito a controlar a ansiedade. Vou ficar conversando no

Whatsapp até abrir os portões.”

Os portões serão fechados às 13h, e os estudantes só poderão começar as provas às 13h30. Eles terão 4 horas e 30 minutos para completar o exame. Neste domingo, serão aplicadas 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia).

O candidato poderá deixar o local após duas horas do início da prova. Só é possível sair com o caderno de questões nos últimos 30 minutos antes do fim das provas.