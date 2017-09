Chefs renomados de MS comandam oficinas gratuitas na 2ª Temporada Gourmet

As inscrições para quaisquer oficinas ou palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande / Divulgação

Além da possibilidade de os clientes conhecerem e degustarem alternativas de pratos a preços especiais, a segunda edição da Temporada Gourmet traz, também, programação recheada de palestras e oficinas gratuitas com chefs renomados de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no Shopping Campo Grande e começa no próximo dia 11. Já a grade de palestras tem início no dia 13 e vai até 17 de setembro, com preparação e degustação de receitas e, ainda, oficinas especiais para crianças.

O primeiro dia de palestras, na quarta-feira (13), começará com a oficina de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, às 17h30, ministrada pela professora Thaís Pereira Lima, da Uniderp. Já às 18h30, será o momento para aprender receitas vegetais para pré e pós treino, com as nutricionistas Laís Lunardon e Bruna Samsays, do Alimentar Dietas. E, a partir das 19h30, haverá duas palestras ministradas por professores do Senac, uma sobre saladas de vitrine, comandada pelo docente Antônio Luís e, encerrando o dia, a docente Vera Regina Batista fala sobre sucos energizantes, detox ou funcionais.

Na quinta-feira (14), a programação continua, com palestra ministrada pelo chef de cozinha Gustavo Helney, que fala sobre dois assuntos diferentes: às 18h30, ele ensinará a fazer o Carpaccio, um clássico irresistível, e às 19h30 ministra a palestra “Mãos na massa: Com que massa eu vou?”. Na sexta-feira (15), outra palestra: “Flores comestíveis: cor, perfume e sabor”, ministrada novamente pela Docente Vera Regina Batista. E às 20h30, a Naísa Tonon do Mestre Cervejeiro.com apresenta uma degustação orientada de cerveja artesanal e fala sobre o tema.

Já no sábado (16), as palestras começam mais cedo, às 14h30, com a oficina sobre degustação de espumantes, ministrada pelo docente Jonas Eduardo. Em seguida, às 15h30, a chef de cozinha Dedê Cesco ensina os participantes a prepararem o famoso Tzatziki ao Coulis de Pimentão, com degustação. A programação tem sequência com o chef Ronal Gusman Lavado, do Restaurante Imakay, que fará aula-show para ensinar o Ceviche clássico peruano, às 16h30. Em seguida, às 17h30, o gastrônomo Anderson Medeiros fala a respeito do movimento Slow Food, suas ações filosofia e trabalhos.

Ainda no sábado, às 18h30, o professor Antônio Luis, fala Amuse Bouche, que são sabores em pequenas porções. Depois, às 19h30, o assunto será hambúrguer artesanal, com o docente Adriano Torres. Encerrando a grade do dia, às 20h30, a enóloga e sommelière world wine, Mayara Pauletti, fala sobre noções básicas de vinhos.

Oficinas Infantis - O domingo (17) foi especialmente reservado para as oficinas infantis. Às 15h30, Marcia Chiad e Karla Nadai, do Recanto das Ervas, ensinarão a jardinagem com ervas. Às 16h30, a professora Giovanka de Senna Barbosa vai repassar conhecimentos sobre uma receita que muitas crianças adoram: o Cupcake. E, por fim, às 18h30, a professora Patrícia Lemos comandará a oficina de pizza.

As inscrições para quaisquer oficinas ou palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets

Pratos a preços únicos - Os apaixonados por gastronomia poderão se deliciar durante uma semana inteira com os melhores sabores. Os estabelecimentos participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias

Esta edição traz ainda a aula show com a apresentadora e Chef de Cozinha Natural Bela Gil, na Praça Central do estabelecimento. Os clientes que efetuarem 300 reais em compras de 4 a 14 de setembro no Shopping Campo Grande, terão direito a um ingresso para o evento. A palestra abordará o universo das comidas saudáveis por meio da culinária natural. O objetivo é falar de uma alimentação mais consciente e que proporcione bem-estar e qualidade de vida. Haverá um balcão na Praça Central de eventos, no primeiro piso, onde serão feitas as trocas dos cupons fiscais pelos ingressos.

Veja Também

Comentários