Chef ensina alunos de entidade a fazer torta de origem russa

Vinte e quatro alunos da Associação Pestalozzi de Campo Grande, com idades entre 18 e 50 anos, participaram nesta quinta-feira (9), de aula na Cozinha Experimental do Hipercenter Jardim dos Estados, em Campo Grande. O prato: charlotte de creme com frutas vermelhas.

Conforme Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, a rede de supermercados decidiu implantar neste ano o projeto “Fogão Social”, em que crianças, jovens, adultos e idosos das mais diversas entidades sociais localizadas na Capital poderão ajudar na elaboração dos pratos e até aprenderem a cozinhar com a chef Dedê Cesco.

“Por meio da Cozinha Experimental do Comper, queremos que essas pessoas, independentemente de especiais ou não, possam participar do projeto, vindo a somar. Queremos expandir bastante nossas ações sociais neste ano”, esclarece Bardauil.

A Associação Pestalozzi de Campo Grande, fundada em 15 de maio de 1979 por um grupo de voluntários, é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos. Desde então, presta atendimento a crianças, adolescentes e jovens com deficiência mental ou transtorno neuromotor.

Alguns alunos da instituição ajudaram na elaboração e aprenderam a preparar o Charlotte de creme com frutas vermelhas, um tipo de torta de origem russa.

