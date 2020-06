Chef ensina a fazer quitutes de festa junina de forma simples e saudável

Chef de cozinha Ana Oliveira - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Os meses de junho e julho são tradicionalmente dedicados às festividades que incluem muita dança e comidas típicas. Neste ano, por conta do distanciamento social, as famílias têm optado por adaptar os festejos em casa, mesmo com poucas pessoas. E para isso, nada melhor que aprender a fazer quitutes característicos deste período e de forma mais saudável. A chef de cozinha Ana Oliveira foi convidada pelo Shopping Campo Grande a gravar uma série de vídeos no Clube Gourmet, para ensinar receitas práticas e saborosas.

Formada pela Escola de Gastronomia das Américas, Ana atua na área de alimentação saudável há 12 anos. Ela explica que, quando se fala em festa junina, logo se pensa naquelas comidinhas cheias de calorias. No entanto, é possível aproveitar a época para experimentar versões menos calóricas e mais nutritivas e benéficas à saúde. Basta adaptar as receitas e escolher os ingredientes adequados.

Para esse projeto, foram escolhidas quatro receitas: cocada de colher sem lactose e sem açúcar, bolo de milho verde com cobertura cremosa de milho, mini cuscuz junino e bolo de mandioca sem glúten, sem lactose e sem açúcar com creme de tofu. Segundo a culinarista, a escolha dos pratos foi feita pensando nas pessoas que querem manter a dieta em dia e ao mesmo tempo se deliciar sem culpa. "É uma oportunidade também de pensar naqueles que são intolerantes à lactose, glúten ou açúcar, provando que é possível, sim, aproveitar esse período de forma mais tranquila e gostosa", destaca.

Ana comenta, ainda, que em tempos de isolamento social, é importante ter esse cuidado com a alimentação. "Muitos estão trabalhando em homeoffice, por exemplo, ficando mais vulneráveis a comer com mais frequência e mal. É fundamental aprendermos a criar pratos de fácil preparação, que possam contribuir não apenas com o nosso paladar, mas com nossa saúde", pontua.

Os vídeos serão postados semanalmente no canal do Shopping Campo Grande no Youtube. As dicas e receitas também poderão ser conferidas nas redes sociais, como o Instagram, ou no Facebook.

Confira abaixo uma das receitas.

Bolo de Aipim Saudável com Creme de Coco Vegano

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de flocos de quinoa

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 colher de sobremesa de goma xantana

1 colher de sopa de fermento em pó

4 ovos

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de girassol ou de sua preferência

1 xícara de açúcar demerara

150 gramas de Aipim cru

1 pitada de sal

50 gramas de coco fresco ou seco como preferir

Modo de fazer

- Junte todos os secos num bowl, faça o mix de farinha secas e reserve.

- No liquidificador bata os úmidos, misture-os com os secos, unte uma forma com óleo e farinha de arroz, despeje a massa, leve ao forno pré aquecido a 160 graus por aproximadamente 40 minutos.

- Após esse período, espete o palito, se sair seco, é porque está pronto.

Cobertura

200 gramas de leite de coco

3 colheres de leite de coco em pó

Xilitol a gosto

Baunilha a gosto

Misture tudo até o ponto de Creme. Despeje por cima do bolo. Pronto