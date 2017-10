Chaves discute com Temer e Sarney Filho criação do Fundo do Pantanal

Sobre a conversa com o presidente, o senador afirmou que houve a garantia de que ações voltadas para essas questões serão tratadas de forma primordial - Divulgação

O senador professor Pedro Chaves (PSC-MS) aproveitou o encontro do último sábado (21), na Fazenda Caiman, no município de Miranda, para solicitar ao presidente da República, Michel Temer, e ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, apoio para a criação do Fundo do Pantanal. De autoria do senador, a proposta pretende cooptar doações de empresas e um percentual de financiamentos públicos para a realização de atividades produtivas e também de preservação da região da Bacia do Alto Paraguai.



"Já ouvi ambientalistas, produtores rurais e dezenas de representantes dos setores interessados no assunto", afirmou Pedro Chaves que proporá a criação do Fundo no relatório do Projeto de Lei 750/2011, que define regras para a gestão e proteção do Pantanal.



Atento à importância da ação para o meio-ambiente, o ministro Sarney Filho declarou que as portas dos ministérios estão abertas para o senador Pedro Chaves. "Já conversamos a respeito da proposta em benefício do bioma pantaneiro e, com toda certeza, faremos o possível para que o fundo se torne realidade", declarou.



Segundo Pedro Chaves, os recursos do fundo serão investidos em ações de conservação, prevenção, monitoramento e combate à degradação dos recursos hídricos, principalmente no que diz respeito ao Rio Taquari, que há décadas sofre com a degradação e o assoreamento. " Já conversei com os ministros Sarney Filho (Meio Ambiente) e Blairo Maggi (Agricultura) , e também com a direção da SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) sobre o assunto e todos se mostraram bastante receptivos à proposta", detalhou o senador.



Em Mato Grosso do Sul, durante assinatura de quatro decretos que objetivam a preservação do meio-ambiente, Temer conversou bastante com o senador sobre questões relativas ao Pantanal. "Tive a oportunidade de apresentar ao presidente a necessidade de lutar pelo nosso rico ecossistema. Minha proposta com o Fundo Pantanal é apoiar projetos de gestão das áreas protegidas, além de realizar o controle e monitoramento das atividades desenvolvidas com o uso sustentável dos recursos naturais, bem como a recuperação de áreas desmatadas e degredadas", ressaltou Pedro Chaves, que estava ao lado da prefeita de Miranda, Marlene Bossay.



Sobre a conversa com o presidente, o senador afirmou que houve a garantia de que ações voltadas para essas questões serão tratadas de forma primordial. "Ele nos deu a certeza de que estará atuando para atender nossas demandas. Inclusive, já marcou audiência comigo esta semana para discutir mais o assunto", afirmou.