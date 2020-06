Cercamento de APP garante preservação dos córregos em Campo Grande

O cercamento e a sinalização das Áreas de Preservação Permanente (APP) dos córregos do município são medidas importantes desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da destinação de recursos de compensações ambientais, para a preservação da condição destes locais além da conscientização da população em relação à importância destes locais para a preservação e manutenção dos córregos na área urbana.

Neste ano foram finalizados o cercamento de mais duas áreas, a APP da nascente do Córrego Coqueiro, região do Taquaral Bosque e de parte da APP do Córrego Lagoa, região da Vila Anahy. Essas ações resultam na preservação do meio ambiente além da proteção do solo prevenindo a ocorrência de degradação ambiental associada ao uso e ocupação inadequados dessas áreas.

A preservação e manutenção dessas áreas resultam na proteção dos corpos d’água, combatem a poluição das águas e assoreamento dos córregos. Outro ponto importante é a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inundações e enxurradas. Essa medida colabora com a recarga de aquíferos e evita o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em quantidade.

Tais medidas demonstram as ações realizadas ao longo dos anos para a preservação e recuperação ambiental das APP do município pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). E neste mês de Junho, em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, é necessário chamar a atenção ao tema e destacar a importância da preservação dos recursos naturais.