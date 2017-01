Cerca de seis mil alunos da Reme ainda não confirmaram matrícula, alerta Semed

Aproximadamente 6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) ainda não confirmaram a matricula para o ano letivo de 2017. O início das aulas está confirmado para o dia 6 de fevereiro em Campo Grande.

Preocupado com a confusão de última hora, e até uma possível lentidão no site, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal alerta os pais que acesse o site da Reme de ensino mais rápido possível e efetue o cadastro dos filhos. As inscrições estarão abertas entre 26 a 31 de janeiro.

Quaisquer dúvidas e até o cadastro dos alunos, podem ser feitos no site http://matriculasreme.capital.ms.gov.br/

