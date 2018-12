Cerca de 12 mil vagas para educação profissional em 2019 no estado

São cursos de até cinco anos de duração, no caso das graduações, ou mesmo de 60h, 80h/ aula, dentro das qualificações e habilitações técnicas de menores prazos. - Divulgação

Mato Grosso do Sul se prepara para receber aproximadamente 12 mil alunos no próximo ano dentro do segmento da educação profissional. O SENAI está com matrículas abertas e oferecerá, em todo estado, 130 mil matrículas entre cursos presenciais e à distância. Somente nesta primeira fase, do primeiro edital para os cursos que começam em fevereiro, são 80 mil matrículas.

Levantamento feito pelo SENAI mostra que 80% dos alunos que concluíram cursos técnicos foram inseridos no mercado de trabalho já no primeiro ano. O salário inicial de uma formação técnica, por exemplo, gira em torno de R$ 2 mil.

São cursos de até cinco anos de duração, no caso das graduações, ou mesmo de 60h, 80h/ aula, dentro das qualificações e habilitações técnicas de menores prazos. Uma oportunidade de começar 2019 de uma forma diferente, como afirma o diretor-regional do SENAI no estado, Rodolpho Mangialardo.



“A gente tem cursos, inclusive, na gratuidade regimental e não regimental, a gente tem curso na modalidade paga, tanto educação a distância quanto a presencial, então se o pessoal ainda está em dúvida, acho que vale a pena conhecer as unidades do SENAI no estado, para que a gente possa auxiliá-lo numa (sic) educação profissional para um ano de 2019 diferenciado.”

Estarão à disposição cursos na iniciação profissional, qualificação profissional, habilitação técnica, aprendizagem, aperfeiçoamento profissional, entre outros. O edital foi aberto no dia 5 de novembro de 2018, para início das aulas em fevereiro.



O diretor-regional do SENAI no Mato Grosso do Sul, Rodolpho Mangialardo, afirma que o intuito é preparar os alunos para atender as demandas do setor produtivo do estado.



“Esses alunos vão sair prontos para trabalhar em qualquer indústria do estado, eles vão sair pronto, lógico, com os conhecimentos básicos, faltando somente a cereja do bolo, a experiência”, explica.”



A 11ª meta do Plano Nacional de Educação (PNE) é, justamente, triplicar as matrículas da Educação Profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. Quem quiser pegar mais informações ou tirar dúvidas, pode ligar no 0800-7070745.