Cerca de 108 mochilas foram entregues aos alunos da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado

Em entrega de mochilas, alunos de Aparecida do Taboado não escondem orgulho de estudar na Escola do Sesi / Divulgação

Durante entrega de mochilas na Escola do Sesi de Aparecida de Taboado, realizada na manhã desta sexta-feira (28/07), os alunos não esconderam a emoção e orgulho de poder estampar a logomarca da instituição. Personalizadas, as mochilas verdes já foram distribuídas para os alunos Sesi em Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá e Dourados, viraram objeto de desejo dos estudantes.

“Hoje cumprimos mais uma etapa de entregas das mochilas, foram 108 alunos contemplados, o que, para nós, simboliza, de maneira singela, o ensino de qualidade que o Sesi proporciona aos alunos. É nossa maneira de contribuir com a energia dessa garotada, mostrando que o Sesi investe em estrutura e tecnologia aqui em Aparecida do Taboado e nas demais escolas da nossa rede regular de ensino”, disse o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.

As próximas beneficiadas serão as escolas de Maracaju e Naviraí, encerrando a entrega de três mil mochilas para toda a rede de ensino regular do Sesi em Mato Grosso do Sul. Com base na dedicação e boas notas durante o ano letivo, um representante de cada série foi escolhido para receber a mochila das mãos do superintendente, durante a cerimônia, e, pelo reconhecimento, sentiram-se estimulados a estudar mais.

Para a aluna Ana Julia Farias Azambuja, do 7º ano, a mochila será um diferencial, além de significar a valorização do estudante da Escola do Sesi. “A mochila vem para ajudar, além de diferenciar os alunos do Sesi das demais escolas, porque é uma mochila única. Achei muito legal da parte do superintendente vir até aqui conhecer nossos projetos, no que estamos trabalhando, principalmente porque somos sempre estimulados a isso, principalmente nas aulas de empreendedorismo”, considerou.

Isabela Souza Werneck Moraes, do 8º ano, comentou que a mochila vai facilitar a rotina de estudos, e o papel que o Sesi tem na sua formação. “Achei o máximo essa entrega de mochilas, nossas bolsas eram muito pesadas e agora vai ficar melhor para a gente carregar o material. Queria ressaltar que o Sesi na nossa história é muito importante, porque entramos na escola e daqui a pouco vamos sair para a faculdade”, disse.

Já o aluno Raiander Alves da Silva Martins, da 1ª série do Ensino Médio, a mochila é versátil e confortável. “A Escola do Sesi prepara bem os alunos, é inovadora e usa diversas tecnologias para proporcionar uma melhor aprendizagem. Essa bolsa veio a calhar, teremos mais conforto e versatilidade no meio escolar”.

A diretora da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Silvia Watanabe, afirmou que a ida do superintendente regional da instituição representa a valorização dos alunos da unidade, e acrescentou que a marca está cada vez mais consolidada no município e região. “Foi um grande prazer receber o superintendente na nossa unidade, foi muito importante para as crianças se sentirem valorizadas. Estamos construindo uma história dentro de Aparecida do Taboado há três anos e percebemos que cada vez mais as pessoas têm notado nossas tecnologias, nosso ensino diferenciado, enquanto nossos alunos demonstram estar cada vez mais criativos e motivados, acreditando que, de fato, a escola do Sesi é uma escola de excelência”, finalizou.

Veja Também

Comentários