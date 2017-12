Cepel inaugura laboratório de pesquisa de linhas de ultra-alta tensão

Atende também fabricantes de equipamentos elétricos nacionais e estrangeiros. - Divulgação / CEPEL

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), vinculado à Eletrobras, inaugurou hoje (7) o Laboratório de Ultra-Alta Tensão Externo (Lab-UAT) na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. De acordo com o diretor de Laboratórios e Pesquisa Experimental do Cepel, Orsino Borges Filho, o Brasil passa a ser o segundo país do mundo a ter esse tipo de laboratório, depois da China.

Os estudos realizados no Lab-UAT contribuirão para o aprimoramento do sistema de transmissão no Brasil. Orsino Borges disse que a essência do laboratório é a parte de avaliação de desempenho e de isolamentos usados nessas linhas de transmissão. “É um laboratório que serve para atividades de pesquisa experimental em linhas de transmissão em ultra-alta tensão”, explicou.

O Brasil tem longas distâncias a serem utilizadas em transmissão de energia. As usinas com maior potencial de geração estão situadas na Região Norte, enquanto os maiores centros de consumo ficam nas regiões Sul e sudeste. “A tecnologia mais adequada para transmitir essa energia em longas distâncias é a de ultra-alta tensão. Um laboratório como esse vai fazer com que essas linhas de transmissão sejam concebidas, projetadas e construídas com um desempenho melhor e também com redução de custos, por conta de redução de estruturas”.

Segundo Orsino Borges, a otimização na parte estrutural de linhas de transmissão pode levar, em alguns casos, a uma redução de custos da ordem de 10%, “com pesquisas na parte dos condutores utilizados na linha”.

Cepel

De acordo com o Cepel, o laboratório vai desenvolver ensaios em linhas de transmissão e em equipamentos a elas associados em ultra-alta tensão, até 1.200 kV (quilovolt, medida de tensão elétrica) em corrente alternada (CA) e cerca de 1.000 kV em corrente contínua (CC). São classificados como ultra-alta tensão (UAT) os níveis de tensão iguais ou superiores a 800 kV para sistemas em corrente contínua (CC) e superiores a 800 kV para sistemas em corrente alternada (CA).

Instituição independente, sem fins lucrativos, o Cepel faz projetos de pesquisa e desenvolvimento e presta serviços tecnológicos para todo o setor elétrico e não somente para empresas do grupo Eletrobras. Atende também fabricantes de equipamentos elétricos nacionais e estrangeiros.

O Lab-UAT Externo é um laboratório a céu aberto, que ocupa área de 41.000 metros quadrados (m²). Os investimentos para a implantação da nova unidade foram de R$ 116,5 milhões, divididos entre a Eletrobras; o Ministério de Minas e Energia (MMA), por meio de convênio com o Banco Mundial (BIRD); e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).