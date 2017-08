Centro universitário oferece bolsas de estudas para mais de dez cursos neste sábado

A Anhanguera de Campo Grande está oferecendo bolsas de estudo de 60% para interessados em ingressar no Ensino Superior neste semestre. Estão disponíveis 18 cursos de graduação presencial, como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, CST em Radiologia, Educação Física, Pedagogia, Nutrição e Engenharias Civil, Mecânica, Elétrica e de Controle e Automação, entre outras opções.

Interessados podem participar do processo seletivo neste sábado, 2 de setembro, das 9h às 15h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na unidade - situada na Avenida Gury Marques, saída para São Paulo. O candidato também pode utilizar a nota da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), basta apresentar certificado com a respectiva pontuação. Mais informações pelos telefones (67) 3345-6144/ 3345-6140 / 3345-6153 / (67) 99292-0356.



Serviço

Anhanguera | Vestibular

Prova: 2 de setembro

Horário: às 9h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP

Informações: (67) 3345-6144/ 3345-6140 / 3345-6153 / (67) 99292-0356

