Estudantes superdotados ou com altas habilidades terão centro estadual de atendimento na Capital

A criação do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS) terá sede em Campo Grande. A informação está publicada no edição do Diário Oficial de MS (DOEMS) desta terça-feira (25.7), por meio do Decreto nº 14.786, de 24 de julho de 2017.

Com sede no município de Campo Grande, o centro será gerido pedagógica e administrativamente pela Coordenadoria de Educação Especial (Copesp/Suped), integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação (SED). De acordo com o documento, o objetivo é atender aos estudantes, público da Educação Especial com Altas Habilidades/Superdotação.

O CEAM/AHS terá abrangência em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com orientação e acompanhamento da equipe técnico-pedagógica. Fica a cargo da SED prover os recursos necessários ao funcionamento do CEAM/AHS, e estabelecer critérios para efeitos de lotação de pessoal.

O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Assinam o governador Reinaldo Azambuja e a Secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Mota.

Veja Também

Comentários