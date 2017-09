Centro Cultural abre vagas para Oficina de Capoeira com Mestre Liminha

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com matriculas abertas para a oficina gratuita “Conterrâneo Capoeira”, ministrada pelo Mestre Liminha. Realizadas por meio do Programa Educativo, as aulas são para crianças acima dos seis anos, jovens e adultos. A oficina acontece às terças e quintas-feiras, a partir das 18h30, até o mês de dezembro.

A oficina desenvolve a coordenação motora do aluno através de exercícios específicos que estimulam o raciocínio, a musicalidade através do canto e manuseio de instrumentos, como berimbau, atabaque, agogô e pandeiro; percepção através das técnicas de ataque, defesa e acrobacias. Os participantes também aprendem a confeccionar seu próprio berimbau, resgatando rituais e fundamentos da capoeira.

“O objetivo da oficina é agregar mais praticantes para essa arte centenária, proporcionando a eles uma atividade física e cultural que gera qualidade de vida e estimula o convívio social, elevando assim a autoestima, pois a prática da capoeira envolve música, exercícios e conhecimento histórico”, explica o Mestre Liminha.

Liminha é produtor, cantor, compositor e arte educador, ministra aulas regularmente desde 2002. Realizou diversos cursos de aprimoramento em capoeira, música, dança, canto, acrobacias entre outros. Já gravou dois discos de capoeira. É um dos mestres mais atuantes da cidade, sendo um dos representantes de Mato Grosso do Sul nos encontros nacionais de capoeira, apresentando sempre sua arte de gingar e cantar ladainhas desde a década de 90.

Os cursos e oficinas no Centro Cultural José Octávio Guizzo tem a função de aproximar o público com as diversas formas de arte ampliando o acesso de diversos públicos, respeitando e valorizando a essência da cultura.

Serviço – Os interessados devem procurar o Centro Cultural, que fica na Rua 26 de Agosto, 453, Centro, de terça à sexta, com 30 minutos de antecedência do início das aulas para realizar a matricula. Crianças e adolescentes deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis. A oficina terá certificado e acontecerá até dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.

