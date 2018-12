Celebrações natalinas para crianças e adolescentes da Rede Solidária começam nesta semana

As atividades terminam no dia 18 com a confraternização para o grupo de cerca de 100 adolescentes, entre 12 e 17 anos, em uma chácara - Edemir Rodrigues

Cerca de 600 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, que participam da Rede Solidária, vão ter o Natal antecipado nesta semana. Os meninos e meninas receberão presentes e participarão das celebrações natalinas junto com suas famílias.

Para garantir a alegria da festa, a Rede Solidária está contando com doações de brinquedos – até esta quarta-feira (12.12) e a venda de panetones artesanais, produzidos pela própria equipe da Rede Solidária. Cada unidade custa R$ 50,00 e toda a verba será revertida para custeio das confraternizações de fim de ano com as crianças e adolescentes.

“Nossa campanha do panetone solidário está viabilizando o custo da ceia, almoço, lanche, enfim, de todas as ações”, frisa a coordenadora executiva, Andreia Coimbra.

As celebrações começam na quinta-feira (13.12), às 19h, com a ceia natalina na unidade 1, no Dom Antônio Barbosa. Na sexta-feira (14.12) será a distribuição dos brinquedos para as crianças e adolescentes das unidades, a partir das 9h. Já no sábado (15.12) acontece o almoço de Natal na unidade 2, no Jardim Noroeste.

As atividades terminam no dia 18 com a confraternização para o grupo de cerca de 100 adolescentes, entre 12 e 17 anos, em uma chácara.

Rede Solidária

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste.

O Rede Solidária, que é executado em parceria com empresas privadas, organizações da sociedade civil e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacita-las para que tenham autonomia econômica e, assim, não dependam de programas sociais.