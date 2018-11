Ceinfs comemoram aniversários de inauguração e entrega de parquinho para crianças

SONY DSC

Nesta sexta-feira (30), foi dia de festa para duas unidades de Centro de Educação Infantil – CEINF, o Cordeirinho de Jesus, localizado no bairro José Abrão e do Claudete de Souza, localizado na Moreninha.

No Centro Infantil Cordeirinho, que atende 90 crianças, a diretora comemorou 36 anos de sua criação com uma inauguração de um parquinho e com atividades lúdicas organizadas pelas professoras e assistentes infantis da unidade.

Gisele Ferreira, assistente de educação infantil do Ceinf Cordeirinho, que trabalha a dois anos no local falou sobre a administração da unidade e o que o brinquedo pode proporcionar para os alunos.

“É a primeira vez que comemoramos aniversário na unidade e vejo o quanto o Ceinf teve progresso. As crianças amam brinquedos e esse parquinho é uma oportunidade das crianças se interagirem melhor. O espaço vai proporcionar mais atividades para as crianças para que eles possam interagir e brincar”.

Para Daiane Da costa, mãe do Henrique Benedito, de três anos, o aniversário é uma forma de voltar no tempo. Ela conta que sua família já fez e faz parte por muitos anos da comunidade escolar.

“Achei legal essa comemoração. Acompanho o Ceinf tem muitos anos. Meu irmão estudou aqui, e minha vó trabalhou na unidade durante muitos anos. O parquinho vai ser muito bom para as crianças brincarem”.

A diretora Solange Gonzaga comentou que o aniversário do patrimônio público, trás uma forma de socialização da comunidade. “Com o aniversário de 36 anos do ceinf, procuramos programar, comemorar com a participação de todos. É uma forma de socializarmos nossas conquistas durante todos esses anos”. Sobre o parquinho ela explicou que trás o bem estar das crianças e o desenvolvimento pedagógico.

A unidade infantil Maria Oliveira de Lima, que conta com 210 alunos, do berçário ao pré II, também comemorou a sua fundação com atividades. Na data, os professores organizaram para a comunidade escolar a 2ª Mostra Cultural, com a temática Sítio do Pica Pau amarelo, mais os trabalhos desenvolvidos durante o ano.

A diretora do Ceinf Claudete Barbosa, explicou que a ideia foi fazer o fechamento dos projetos do ano letivo de 2018 e como proposta foi sobre o Sitio do Pica Pau Amarelo, que durante o ano foi abordado todas as experiências dos personagens.

De acordo com a diretora Claudete foi trabalhado com os alunos a matemática, português, a experiência de experimentar coisas diferentes, como fazer massa para bolinhos para depois a professora fritar, de fazerem a massa de um bolo, assim como a personagem Anastácia, do livro de Monteiro Lobato fazia.

“A comemoração de fundação é importante para o ceinf e para a comunidade. A Mostra Cultural com as crianças faz com que as crianças cresçam e desenvolvam amor pelo livro. Fizemos um trabalho em conjunto com a família onde os pais leram o livro para os filhos”.

Joelma Jordão, técnica de enfermagem que possui um filho de três anos, estudante do Ceinf Maria Oliveira, o Wiliam Jordão Ortega, declarou que a unidade é de grande importância e que a apresentação das crianças foi boa.

“A apresentação das crianças esta de parabéns. O Ceinf representa muito pra mim, eu não vivo sem, tem ótimas atividades. Tem um ano e pouco que estou aqui e adoro esse lugar”.