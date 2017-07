Ceinf recebe brinquedos de projeto de ressocialização presidiária

Alunos do Ceinf (Centro de Educação Infantil) Lafayte Câmara de Oliveira, no bairro Santa Carmélia, receberam nesta quarta-feira (26), brinquedos pedagógicos de crochê e madeira, produzidos por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima da Capital, que participam do projeto “Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos”.

Ao todo foram distribuídos 60 brinquedos que irão atender as 270 crianças do Ceinf, que também ganhou oito cadeiras de alimentação, reformadas pelos detentos, além de dez capas de colchonetes e seis cadeiras infantis, produzidas com fio plástico.

A vice-prefeita Adriane Lopes participou da entrega dos produtos no Centro Infantil e ressaltou que o projeto beneficia tanto a população carcerária quanto os alunos.

“É uma satisfação essa parceria e saber que estamos contribuindo de uma forma grandiosa na recuperação dos detentos, levando alegria para as crianças que precisam”, disse.

O diretor da Penitenciária de Segurança Máxima, Paulo Godoy, explica que o projeto consiste em associar o trabalho filantrópico ao de reinserção de custodiados.

“Quando proporcionarmos ao preso o trabalho carcerário, ele pode desenvolver brinquedos e outros trabalhos em prol da sociedade. Essa parceria tem o papel de reintegrar o homem novamente à sociedade”, afirmou.

Aprendizagem

Para a coordenadora do Ceinf, Priscila Cavalcanti, a doação dos materiais vai auxiliar no processo pedagógico. “Os brinquedos trabalham o desenvolvimento, a questão do dividir, a coordenação motora, a organização. Também ensinamos que eles devem preservar para o outro amiguinho poder brincar. Isso é bom para o desenvolvimento”, afirmou.

O presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Márcio de Souza, elogiou a recuperação do mobiliário. “Tivemos o privilégio, por meio dos detentos, de receber todas as cadeiras arrumadas. Os brinquedos também serão de grande valia, pois irão ajudar as crianças na aprendizagem”, destacou.

Veja Também

Comentários