CEI Zedu aposta na tecnologia para enriquecer a prática pedagógica

Campo Grande (MS) – O Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zedu) aposta na tecnologia como aliada à prática pedagógica e inicia um projeto com a utilização de tablets. Em ato realizado nesta semana, a Secretaria de Estado de Educação (SED) entregou para a equipe pedagógica 30 tablets educacionais, de 10 polegadas, para serem usados na aprendizagem, com uma proposta lúdica, familiarizando as crianças com as ferramentas de tecnologia, privilegiando a construção do conhecimento de forma coletiva e cooperativa e fomentando a educação científica e a prática de pesquisa.

Para otimizar a utilização dos tablets, promovendo cada vez mais a integração das tecnologias no ambiente escolar e a inclusão digital dos estudantes dessa etapa de ensino, os professores do CEI participaram de uma oficina sobre o uso do tablet educacional. Além disso, a SED inovou ao lotar uma professora gerenciadora de Tecnologias (Progetec) no Zedu, profissional responsável por auxiliar os docentes e estudantes quanto ao uso pedagógico dos recursos tecnológicos da unidade escolar.

De acordo com o coordenador de Tecnologia Educacional da SED, Paulo Cézar Rodrigues dos Santos, a relação entre crianças e tecnologia divide opiniões. “Alguns psicólogos dizem que não se deve proibir, mas entendem que é preciso haver certo controle sobre esse uso. O ideal é sempre expor a criança a diversos tipos de estímulos, diversificar suas atividades e incluir o uso da tecnologia apenas como uma pequena fração dos seus dias. Para isso, a Progetec está aqui, para que junto aos professores promova essa integração, respeitando o desenvolvimento saudável de cada criança”, explicou.

Os tablets fazem parte do Projeto Educação Digital – Política para computadores interativos e tablets do Ministério da Educação (MEC), que visa atender a proposta da integração das Tecnologias e Recursos Midiáticos do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado).

Texto e foto: Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

