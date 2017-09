Palestra gratuita orienta sobre Reflexologia em Nova Andradina

O Centro Brasileiro de Reflexologia (CEBRARE) ministrará palestra gratuita em Nova Andradina nesta sexta-feira (15), a partir das 16h, no Auditório da Prefeitura Municipal. Aberta ao público, a apresentação também é voltada para profissionais da área de saúde.



“Todos estão convidados. Será um momento informal para conversarmos sobre o que é a Reflexologia, esclarecer dúvidas e mostrar um pouco mais dos benefícios dessa técnica, recentemente reconhecida e aprovada pelo governo brasileiro para ser utilizada no SUS”, frisou a reflexoterapeuta Josiane Garcia.



Na ocasião, deverão estar presentes servidores públicos ligados à saúde e funcionários do Centro de Diagnóstico do Hospital de Câncer. Já, no período da manhã, os representantes do Centro Brasileiro de Reflexologia irão se reunir com o prefeito Gilberto Garcia, para divulgar a iniciativa.



“Já oficializamos o convite aos funcionários públicos e do Centro de Diagnóstico, mas também esperamos a presença de todos os interessados em conhecer, nesta palestra gratuita, mais sobre os benefícios da Reflexologia”, reiterou a instrutora do CEBRARE.



Curso

Ainda em Nova Andradina, na próxima segunda-feira (18), o CEBRARE dará início ao primeiro Curso de Formação Profissional em Reflexologia de Mato Grosso do Sul. As inscrições ainda estão abertas e poderão ser feitas na sexta-feira, após a palestra.



“Essa qualificação visa capacitar pessoas para trabalharem com a Reflexoterapia na região. A proposta é oferecer uma formação simples, dinâmica, prática e eficiente, dando ao aluno toda a estrutura de conhecimento para que ele possa atuar profissionalmente”, completou Josiane.



Mais informações sobre a palestra e a primeira edição do Curso de Formação Profissional em Reflexologia podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (27) 9 8803-2204 ou pelos endereços www.cebrare.com.br e www.fb.com/reflexologiacebrare.

