Cassems e Sicoob realizam ação para arrecadar de mantimentos, materiais de higiene e limpeza

Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza campanha de arrecadação de mantimentos, materiais de higiene e limpeza - (Foto: Reprodução)

Até o fim do mês de julho, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), realiza campanha de arrecadação de mantimentos, materiais de higiene e limpeza.



Neste período de pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores e suas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois perderam os seus empregos ou foram prejudicados em sua renda. Além da necessidade essencial de alimentação, esses indivíduos também precisam manter boas práticas em prevenção e higiene, para evitar a contaminação por coronavírus.



Para a arrecadação, podem ser doados: água sanitária, creme dental, detergente líquido, papel higiênico, sabão em pó, sabonete, desinfetante, sabão em barra, álcool 70%, além de alimentos não perecíveis. Os produtos devem ser entregues nas unidades Cassems da capital, que possui 10 pontos de coleta. São 2 na sede da Cassems, 2 no Hospital Cassems Campo Grande, 2 no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado, 1 na Clínica da Família, 1 na Clínica Carandá, 1 no Centro Integrado de Atenção Psicossocial e 1 no Centro de Prevenção.

Confira o endereço e responsável pela arrecadação em cada unidade:



Sede Cassems

Rua Antônio Maria Coelho, 6065

Vivendas do Bosque

67 3314-1010



Hospital Cassems

Avenida Mato Grosso, 5151 - Carandá Bosque

67 3323-0300



Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA)

Rua Príncipe Ranier, 84. Royal Park

67 3056-9800



Centro de Prevenção em Saúde

Rua Abrão Julio Rahe, 97

67 4001-6900



Clínica da Família

Rua 25 de Dezembro, 1231 - Centro

67 3322-3400



Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps)

Rua São Paulo, 68 - Centro

67 3384-6344



Unidade Carandá Bosque

Rua Boipeva, 184 - Carandá Bosque I