Casa Park faz jantar com chef francês e Jazz aos participantes

A Casa Park Home Restrô, um lugar ímpar para realização de eventos, como casamentos e outras festas, realiza um Jantar Show, com um dos cardápios mais tradicionais da culinária francesa, sob o comando do Chef francês Jean Charles Quesnelle e música para agradar aos participantes.

O vento acontece na próxima sexta-feira (6), na Casa Park, que fica na avenida Carlinda Pereira Contar, 2081 - Jd Veraneio, às 19h30, com Welcome Drink e bebidas não alcoólicas já incluídas no valor do convite. O cardápio musical será ao som de jazz do Melanina Jazz Quartet, sob a regência do irreverente Otavio Neto.

O chef Jean Charles Quesnelle idealizou ao lado do músico Otavio Neto o Classic Frisson, um jantar show com um cardápio refinado:

Welcome Drink (Bebida de Boas Vindas)

Entrée (Entrada)

Feuilleté de Saumon de Pireau à La Sauce Chardonayet – Mini Feuilles Vete (Folhado de salmão sobre cama de alho poró ao molho Chardonay e mini folhas verde

Plat Chaud (Prato quente)

Boeuf Bourguignon e batata gratinada ao modo Dauphinois

Dessert (Sobremesa)

Crêpe Flambée ET Jubilé de Fruits Rouge Glace Vanille (Crepe flambada e jubilé de frutas vermelhas acompanhada de sorvete de creme)

Com bebida não alcoólica incluída (Água Mineral com Gás e Sem Gás, além de refrigerantes: Coca Cola Normal e Zero, Guaraná Normal e Light)

Para acompanhar o Cardápio, em um lugar exuberante como a Casa Park, com uma gastronomia maravilhosa, a música não deixaria de ser incrível para emoldurar a noite mágica.

Sucessos mundiais executados ao som do jazz, interpretados pelo experiente músico Otavio Neto e seu quarteto prometem deixar o evento inesquecível.

Conheça um pouco mais sobre o Chef e o regente da noite

Quem é Jean Charles Quesnelle?

Nascido em Savigny S’Orge, na França e com uma solida formação acadêmica em seu país natal, no Institut Vatel Paris; Brevet Technique Hotelier (BTH); Lycée Professionel - Hotelier – Etiolles, incluindo especialização em gastronomia na Baccalaureat Professionel. Seja falando francês, inglês ou português, o Chef Francês Jean Charles Quesnelle define sua cozinha com “Um pouco de manteiga, uma gota de acidez, uma pitada de açúcar e amor de sobra”

Com trabalhos desenvolvidos ao longo de sua carreira em restaurantes renomados de nível internacional como: Restaurante Troisgros – Roanne/França; Restaurante Claude Troisgros - Rio de Janeiro/RJ; Restaurante Laurent - Rio de Janeiro/RJ; Restaurant Jean Charles et Ses Amis - Paris, França; além de seis anos de dedicação em Serviço de Alta Gastronomia em Serviço de Bordo em Vôos e 17 anos de experiência no Brasil como Chef de Cuisine em Restaurantes de nível internacional, incluindo restaurantes em hotéis da Rede Francesa Accor, como Sofitel, em São Luis do Maranhão e Novotel, em Campo Grande.

Hoje, é Consultor Gastronômico na Cantina Masseria – Campo Grande/MS; Professor de Gastronomia no Instituto Gastronômico das Américas (I.G.A) –Campo Grande/MS, além de Personal Chef; ministrar Palestras, Aulas-Show, Demonstração de Chefs e Juntamente com sua equipe altamente qualificada, organiza eventos para Empresas, Casamentos, Aniversário, Bodas, Formaturas.

Quem é Otavio Neto?

Filho de índio terena com uma mineira, o campo-grandense Otavio Neto descobriu a música aos 5 anos quando foi estudar violão popular com o vizinho sambista Osvaldo Lima que lhe ensinou os caminhos da swingada música brasileira; foi o primeiro amor musical. Na adolescência, se mudou para Curitiba onde morou na casa do Maestro Misael Passos e seu filho Misa Jr, onde teve seu primeiro contato com produção musical e arranjos.

De volta a Campo Grande, descobriu os vocais eletrizantes e o groove da Soul Music e se tornou um pesquisador sobre o assunto, foi quando começou a trabalhar em estúdio como arranjador e assistente técnico, em 1994.

Em 2004 se mudou para a capital paulista onde trabalhou com vários gêneros musicais, desde fusion instrumental até passando por cantores Gospel como Robson Nascimento, Kleber Lucas. Foi diretor musical do grupo Fat Family por dois anos.

Em 2007 se mudou pra Florianópolis, SC onde foi diretor musical de uma gravadora, produziu o primeiro DVD/CD do grupo Avivah. Em 2010 fez a produção musical e a direção artística de uma turnê denominada Brasil canta MS, promovida pela Fundação de Cultura do MS, onde levou em 6 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Campo Grande) um resumo da música regional sul-mato-grossense, acompanhado de cantores ícones da nossa música regional, músicos, dançarinos e profissionais técnicos todos de Campo Grande.

Assina quase 70 CDs produzidos de diversos gêneros musicais, alguns DVDs e muitas participações especiais em vários shows pelo Brasil.

Serviço:

Casa Park - Avenida Carlinda Pereira Contar, 2081 – Jd. Veraneio

Sexta-feira – 6 de outubro - às 19h30

Com venda de bebida alcoólica à parte e taxa de rolha de vinho e uísque.

Mesas Reservadas. Convites Limitados e Antecipados:

R$ 180,00 por pessoa em Dinheiro

R$ 190,00 por pessoa no Cartão de Débito/Crédito

Reserve pelo telefone 98121-8000 ou ainda na Aliança Francesa, na Rua Antonio Maria Coelho, 1719 - Centro - Campo Grande/MS.

Maiores informações pelo WhatsApp: 99216-3443

