Casa de Leis participa da 5ª edição da Campanha Compartilhe o Natal

Sensível às causas humanitárias que envolvem a população sul-mato-grossense, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é parceira pelo 5º ano consecutivo da Campanha Compartilhe o Natal, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A campanha é destinada a presentear as crianças e adolescentes com deficiência em situação de vulnerabilidade por meio da mobilização social dos órgãos públicos e da iniciativa privada. Dra. Marlene Figueira, secretária de Recursos Humanos e Ben-Hur Ferreira, gerente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, representaram a Casa de Leis no lançamento oficial da Campanha Compartilhe o Natal realizado nesta manhã (25) no Espaço Plaenge, em Campo Grande.

Marlene Figueira destaca a mobilização da Casa de Leis em prol de uma Natal fraterno

Marlene Figueira falou da parceria da Casa de Leis com a Campanha Compartilhe o Natal desde 2015. “A acolhida é muito boa, os servidores participam desde o início desta campanha maravilhosa e muito humanitária. Os servidores da casa legislativa participam por setor, os setores se organizam para adquirir os brinquedos e os presentes e conclamam as suas famílias e seus amigos. Dessa forma que a gente vai juntando e fazendo um trabalho de formiguinha para atender essas crianças carentes, que não tem oportunidade de serem presenteadas. Essa iniciativa do Ministério Público merece somente aplausos e o nosso presidente, deputado Paulo Corrêa [PSDB], pediu que a gente viesse aqui hoje participar deste evento, deste lançamento, e expressar a satisfação dele e da Mesa Diretora em estar participando mais uma vez da campanha, pois o Natal para nós é uma celebração de amor ao próximo”, ressaltou.





"Ganha quem faz e quem recebe o bem", enfatizou Ben-Hur Ferreira

O gerente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Ben-Hur Ferreira, destacou que esse é um importante momento de integração entre os servidores mobilizados a fazer o bem. “Acho que é uma questão de formação, formar o servidor para a cidadania, formar para que atenda a comunidade, campanhas como essa são boas para ambos os lados, para quem recebe lá na ponta e para quem se engaja também, porque nada melhor que despertar o sentimento de solidariedade, contra o egoísmo, o individualismo, essa ideia do que, da comunidade se mobilizando, da Casa de Leis se mobilizando, por isso a Assembleia Legislativa por meio do presidente Paulo Corrêa está apostando tanto neste evento, porque eu insisto, ganha lá na ponta, mas ganha também quem ajuda a construir um mundo melhor”, enfatizou.

A procuradora Jaceguara Dantas, diretora da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), que lidera a Comissão Organizadora da Campanha, falou do êxito que a Campanha Compartilhe o Natal tem alcançado. “É com grande alegria que nós damos início a mais uma edição da Campanha Compartilhe o Natal. É a 5ª edição e a sociedade sul-mato-grossense tem sido muito receptiva, tem colaborado, tem sido extremamente solidária e apoiando a campanha que terá como postos de coleta diversas instituições parceiras, entre elas a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do sul, a Águas de Guariroba, a Plaenge, todas as unidades do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e demais parceiros”, relatou.

Jaceguara Dantas também explicou que há um hotsite da Campanha onde é possível obter mais detalhes sobre as doações. “Um dos cuidados que as pessoas precisam ter é lembrar as especificidades de quem receberá o brinquedo, já que eles são doados prioritariamente para crianças com deficiência, algumas características devem então ser observadas na hora da compra, garantindo segurança e adequação as necessidades daquelas crianças, há então sugestões de presentes em nosso hotsite, pois a ideia é contemplar todas as crianças possíveis”, registrou.

Serão beneficiadas com os brinquedos a Associação Beneficente dos Renais Crônico (Abrec), a Associação de Pais e Amigos do Autista (Ama), a Associação Renasce a Esperança, o Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE), os Centros Estaduais de Atendimento ao Público da Educação Especial, o Centro Especializado em Reabilitação (CER/APAE), Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Federação das Pestalozzi’s, Federação das APAE’s (58 municípios), Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, Sociedade Pestalozzi de Campo Grande, Sociedade Educacional Juliano F. Varela.

Liga do Bem, também parceiros da Campanha Compartilhe o Natal

Além da parceria da ALEMS, a Campanha Compartilhe o Natal conta com as seguinte parcerias: Águas Guariroba, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Federação das APAEs, Assembleia Legislativa, Escola Paulo Freire, Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), Liga do Bem, Ministério Público do Trabalho (MPT), Panam, Plaenge, Samorano Consultoria Ambiental, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinsemp), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), FM Educativa, Universidade Federal Mato Grosso do sul (UFMS) e Unisaúde.

Serviço

Um dos postos de arrecadação dos brinquedos é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande. O objetivo este ano é aumentar a meta de arrecadação conquistada no ano passado na capital e nos postos do interior, que foi de dez mil brinquedos. Mais informações, clique aqui.