Cartórios de MS poderão ter processo eletrônico de retomada de imóveis de inadimplentes

Além de facilitar a cobrança dos devedores, a ferramenta agiliza o procedimento, em alguns meses, casos que poderiam levar até 12 anos, se fossem realizados pelo Poder Judiciário.

O convênio entre a CEF e a CERI (Central Eletrônica de Registro de Imóveis), criada pela ANOREG – Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado, será assinado às 16h30 na sede da Anoreg/MS, nesta sexta-feira (3).

LOCAL: Sede da Anoreg/MS

ENDEREÇO: Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50 – Chácara Cachoeira (3326-7468)

ENTREVISTADOS: Representante da CEF/MS e o presidente da Anoreg/MS, Juan Pablo Gossweiler.

Hoje o CERI/MS está operando os módulos de ofícios e penhoras eletrônicas com o TJMS e já firmou convênios com a PGE, MPF e está em negociação com a PMCG e MP-MS. Em breve, o serviço de buscas e certidões será disponibilizado à população por meio dessa central eletrônica.

