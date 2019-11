Cartas de crianças ao Papai Noel do Correios, podem ser adotadas a partir do dia 18

A pessoa pode adotar quantas cartinhas quiser, e após escolher a cartinha, basta levar o presente devidamente embalado até o local definido pelos Correios - Foto: Reprodução

Com o Natal se aproximando, os Correios lançam no próximo dia 18, mais uma edição da campanha "Papai Noel do Correios", que há mais de 30 anos recebe cartinhas de crianças carentes repletas de pedidos de presentes neste fim de ano.

A campanha de apadrinhamento têm a ideia de montar de distribuir os presentes para crianças carentes com a oportunidade de receber o carinho em forma de um presente, após ter o seu pedido adotado por um "padrinho". Só nos últimos três anos, foram recebidas mais de 2,6 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios em todo o Brasil.

A pessoa pode adotar quantas cartinhas quiser, e após escolher a cartinha, basta levar o presente devidamente embalado até o local definido pelos Correios, que o próprio órgão encaminha o presente até a criança escolhida. Para saber os pontos de adoção das cartas, clique aqui.