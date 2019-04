‘Carta da Água’, resultado do 1º Seminário Estadual da Água, será entregue à ALMS

Campo Grande (MS) – A “Carta da Água: I Seminário Sul-Mato-Grossense”, produzida durante o I Seminário Estadual da Água, do qual a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) fez parte da organização, será lida e entregue a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) no dia 23 de abril, a partir das 11h, no Plenário Deputado Júlio Maia na ALMS.

O Rotary Club de Campo Grande e demais colaboradores (entre eles, a UEMS, a ABRHidro, o Imasul, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), EE Maria Constança de Barros Machado e Planurb e Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), fizeram parte da construção do documento a partir das exposições feitas no evento, consoante a Lei Estadual 4.878/2016, em 22 de março de 2019.

Sobre o Seminário

O 1º Seminário Estadual da Água ocorreu de 16 a 22 de março na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Durante o evento foram discutidos temas relacionados aos valores ambientais, econômicos, históricos e sociais das bacias dos rios Paraná e Paraguai.

Acompanhe a transmissão ao vivo pela TV ALMS – https://al.ms.gov.br/tvassembleia.

Eduarda Rosa – Assessoria de Comunicação Social UEMS.