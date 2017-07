Carreta da Justiça inicia atendimentos em Novo Horizonte do Sul nesta segunda

A Carreta da Justiça, que faz parte do programa Judiciário em Movimento, está em Novo Horizonte do Sul a partir desta segunda-feira (31) e permanecerá até o dia 4 de agosto na comarca. O atendimento será feito em frente à Secretaria de Assistência Social, ao lado da Prefeitura, que fica situada na Av. João Ramalho Sobrinho, 130.

As ações disponibilizadas pela Carreta da Justiça abrangem matérias jurídicas cíveis e criminais, com destaque para ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.

A unidade móvel tem estrutura semelhante a um pequeno fórum, dispondo de gabinete para o juiz, sala da Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros.

Os cidadãos que buscarem a Carreta também poderão receber esclarecimentos sobre os serviços disponibilizados pelo Poder Judiciário, além dos agendamentos já realizados para os processos que tramitam na comarca sede.

O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, desde o início de sua gestão não mediu esforços para alcançar o maior número de comarcas durante o menor tempo possível com o Programa Judiciário em Movimento.

A carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.

