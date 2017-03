Carreta da Justiça começa atendimento no interior

O atendimento da Carreta da Justiça a partir desta segunda-feira (27) estará em frente ao Ginásio Poliesportivo da comarca de Aral Moreira. Os atendimentos na cidade de Guia Lopes da Laguna terminaram na última sexta-feira.

“Minha avaliação é muito positiva. Recebemos todo apoio necessário, tivemos o reconhecimento do Legislativo Municipal e levamos os serviços da justiça a quem precisa. O grande número de casamentos já era esperado, mas o que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que procuraram a Carreta. Muita gente”, ponderou Luiz Felipe.

No período de 27 a 31 de março, os moradores de Aral Moreira serão os próximos a receber os serviços da Carreta, a terceira cidade no cronograma de 2017. O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, determinou que o calendário começasse por Antônio João e seguisse para Guia Lopes da Laguna e agora será a vez de Aral Moreira.

O juiz tem grandes expectativas com os trabalhos a serem realizados na próxima semana. “Esperamos fazer um bom trabalho e atender o maior número possível de pessoas, ajudando a distribuir justiça e permitir o exercício da cidadania”, adiantou ele.

Balanço – Do total de casos atendidos em Guia Lopes da Laguna, cerca de 50 foram de aposentadoria rural e o cidadão já saia da audiência com a sentença em mãos. Isso não significa que o juiz concedeu todas, mas os que buscavam solução para questões trabalhistas pendentes, tiveram uma resposta da justiça.

Histórico – A Vara da Justiça Itinerante do Estado de MS foi criada no dia 24 de agosto, durante a solenidade de lançamento do projeto Judiciário em Movimento, e com a sanção da Lei nº 4.904/2016, que regulamenta a Emenda Constitucional que acrescenta o art. 112-A à Constituição Estadual de MS, os 79 municípios sul-mato-grossenses tornaram-se sede de comarca.

Dessa forma, a Vara Itinerante atende as comarcas de Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Rochedo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

A carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri. Na pauta seguem processos, entre ações referentes aos juizados especiais e justiça comum, que tramitavam na sede da comarca a qual a nova comarca pertencia.

