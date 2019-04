Carreta da Justiça atendeu 600 pessoas em Aral Moreira e Caracol

(Foto: Divulgação/TJMS)

Terminou na última sexta-feira (12) o atendimento da Carreta da Justiça na comarca de Caracol. Foram dois dias de muito trabalho em que a equipe, liderada pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, atendeu cerca de 200 pessoas. Agora, a Carreta faz uma pausa e volta os atendimentos em maio, na comarca de Bodoquena (13 e 14/05). Na semana passada os habitantes de Aral Moreira também receberam o serviço do Poder Judiciário de MS. Na ocasião, cerca de 400 pessoas foram até a unidade móvel para solicitar serviços de forma rápida e totalmente gratuita.

Em Caracol, município da região de fronteira com cerca de 6 mil habitantes (estimativa IBGE), foram realizadas 22 conversões de união estável em casamento, dois divórcios, um reconhecimento de paternidade e cinco pedidos de cobrança. Durante os atendimentos, foram abertos 29 processos judiciais, além dos atendimentos da Defensoria Pública do Estado e orientações jurídicas da equipe da Carreta.

Calendário

Depois da pausa neste mês de abril, a Carreta da Justiça segue para Bodoquena (13 e 14/05), Ladário (16 e 17/05) e Jaraguari (05 e 06/06), quando fecha o calendário do primeiro semestre.

No segundo semestre, serão atendidos os cidadãos de Santa Rita do Pardo (22 e 23/07) Selvíria (25 e 26/07), Taquarussu (19 e 20/08), Novo Horizonte do Sul (22 e 23/08), Jateí (16 e 17/09), Vicentina (19 e 20/09), Japorã (14 e 15/10), Juti (17 e 18/10), Douradina (04 e 05/11) e fecha o atendimento no ano de 2019 em Laguna Carapã (07 e 08/11).

Saiba mais – A Carreta da Justiça faz parte do programa Judiciário em Movimento, que tornou 100% dos municípios sul-mato-grossenses sedes de comarcas.