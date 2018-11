Capital receberá prêmio por boas práticas em gestão ambiental

Campo Grande será certificada como referência na gestão ambiental municipal. A certificação é oferecida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), promovida em conjunto com a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), visando valorizar os municípios por iniciativas que promovem a sustentabilidade socioambiental.

O anúncio dos municípios indicados foi feito nesta quarta-feira (29), pela secretária de Articulação e Cidadania Institucional do MMA, Rejane Pieratti, na 131ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), em Brasília. A premiação está prevista para junho de 2019, no Fórum Brasil de Gestão Ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, destaca o trabalho realizado pela atual administração, em especial o apoio do Prefeito Marquinhos Trad, para essa conquista. “Trabalhamos para fortalecer a nossa gestão ambiental e, com apoio da administração, na construção de políticas que conservem nosso meio ambiente e que resultem na preservação ambiental refletindo diretamente na qualidade de vida de toda a população, essa premiação é o resultado das ações implementadas”, enfatiza.

O MMA busca apoiar a construção de municípios voltados à sustentabilidade socioambiental, propiciando a formação dos seus cidadãos para atuarem na melhoria da qualidade de vida e na busca de soluções para o enfrentamento dos problemas socioambientais locais.

Desta forma, em sintonia com as diretrizes do Ministério, o Município prossegue na implementação de ações de sustentabilidade e que promovam o fortalecimento da sustentabilidade caracterizando-o como município multiplicador de boas práticas.

Práticas ambientais

Campo Grande desenvolve diversas ações voltadas à preservação do meio ambiente, dentre elas destacamos a preservação dos recursos hídricos com os Programas Manancial Vivo e Córrego Limpo; preservação da arborização urbana com o manejo e preservação das árvores símbolo da cidade, plantios sistemáticos em diversas regiões da Capital, a distribuição de mudas gratuitas à população produzidas no Viveiro Municipal Flora do Cerrado, referência no Estado; recuperação e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP); gestão dos resíduos sólidos; a promoção da Educação Ambiental por meio dos Centros de Educação Ambiental (CEA), entre outras ações que resultam na preservação ambiental.