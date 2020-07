Capes adia concessão de bolsas internacionais por causa da pandemia de covid-19

Os demais seguem nos países com aulas presenciais ou remotas. - (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

A pandemia do novo coronavírus fez a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) adiar 72 bolsas de estudos aprovadas este ano para 2021. Essas bolsas enviariam estudantes para 21 países. De acordo com a assessoria da entidade, que é vinculada ao Ministério da Educação (MEC), as universidades estrangeiras não têm como receber novos alunos neste momento de pandemia. A Capes afirma que, dos 3,3 mil bolsistas no exterior, 612 voltaram ao Brasil com o apoio da instituição, por causa da pandemia de covid-19. Os demais seguem nos países com aulas presenciais ou remotas. Segundo a Capes, os processos seletivos para concessão de novas bolsas não foram interrompidos.