Caneta preta e sem celular: regras continuam as mesmas para segundo dia de prova

Para garantir que tudo saia perfeito no segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorrerá no próximo domingo (10), os candidatos devem ficar atentos às regras conhecidas: as mesmas aplicadas no primeiro de aplicação das provas.

O exame deve ser realizado com caneta de tinta preta no material transparente. É proibido que aparelhos eletrônicos toquem durante as provas, mesmo dentro do porta-objeto fornecido pela organização.

Apesar das regras serem conhecidas, não custa nada reforçar o que pode ou não pode para a prova. Confira:

O que é DEVE levar

Você precisa levar o documento oficial de identificação, original e com foto e também a caneta para fazer a prova. Lembre-se: só é permitido caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

O que é aconselhável levar

Caso precise do documento é aconselhável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e a Declaração de Comparecimento impressa.

O que é proibido

Segue a lista do que não pode levar: borracha, corretivo, chave com alarme, artigo de chapelaria, impressos e anotações, lápis, lapiseira, livros, manuais, régua, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos (wearable tech, calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes), fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados imagens, vídeos e mensagens.