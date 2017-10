Candidatos ao Enem podem participar de aulão de matemática gratuito em Brasília

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que estiverem no Distrito Federal poderão participar de um aulão com dicas para a prova de matemática na próxima sexta-feira (27). A aula será das 9h às 12h, no estande do Ministério da Educação, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. A entrada é gratuita e não é preciso fazer inscrição prévia.

O aulão será comandado por três professores que têm canais no YouTube: Rafael Procópio, do canal Matemática Rio; Ives Urquiza, do canal Física Total, e Abraão Lincoln, do canal Matemática Show. Os três fazem parte da plataforma YouTube Edu, parceria da Fundação Lemann e do Google que reúne conteúdos educacionais do YouTube.

No período da tarde, será realizada uma roda de conversa com professores da rede pública de ensino do Distrito Federal e estudantes que participaram da Olímpiada Brasileira de Matemática (Obmep).