Campus Party espera receber 80 mil visitantes em São Paulo

Começa hoje (31) a Campus Party, evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo que chega à décima edição, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na capital paulista. Até domingo (5), são esperados 80 mil visitantes, além de 8 mil campuseiros, vindos de todo o Brasil e de vários países, que devem acampar no local.

Entre as atrações mais esperadas estão Witch Lowe, co-fundador do Netflix, nasexta-feira (3), e um dos grafiteiros mais famosos do mundo, Eduardo Kobra, que palestra no mesmo dia. A batalha de robôs, os 14 simuladores, games e astrofísica, na parte aberta e gratuita da Campus Party, também fazem sucesso com o público. Este ano, será promovido o primeiro Campeonato Brasileiro de Drones.

No total, estão previstas 700 horas de atividades e nove palcos temáticos. O evento disponibiliza internet cabeada de 40 gigabytes. Uma novidade deste ano é a criação de uma padaria para atender os participantes que acampam.

Os organizadores não revelam o valor do investimento total, mas estimam que o custo gire em torno de R$ 22 milhões. Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party, admite que a edição atual recebeu menos investimento que outras edições, em razão da crise econômica. Segundo ele, com a redução de custos, algumas atrações nacionais foram ampliadas nesta edição.

O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, cita assuntos importantes que serão debatidos nesta edição, como o Marco Civil da Internet, que é tema do evento em todas as edições. O fórum de cidades inteligentes e humanas é outro destaque. “A revolução digital vai mudar as leis, é importante, no parlamento, que se tenha consciência do que vai acontecer”, disse.

A Campus Party ainda se uniu ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a realização do The Big Hackathon, um desafio de desenvolvimento, que tem como objetivo encontrar soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável mundial.

Para impulsionar o empreendedorismo entre os jovens, foi anunciada hoje (31) uma parceria de dois anos da Campus Party com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Conteúdos de formação serão disponibilizados em plataformas, que levarão conhecimentos para todo o país.

Veja Também

Comentários