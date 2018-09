Campo Grande terá evento com educadores sobre bilinguismo

Systemic Bilingual reunirá no próximo dia 24 de setembro, em Campo Grande – MS, educadores, diretores e gestores de instituições de ensino - Divulgação

Com o objetivo de aprofundar o debate e apresentar na prática o funcionamento de um programa de educação bilíngue, o Systemic Bilingual - primeiro programa de educação bilíngue do país -, reunirá no próximo dia 24 de setembro, em Campo Grande – MS, educadores, diretores e gestores de instituições de ensino de todo o país.

O encontro, que já aconteceu neste ano em Aracajú (SE) e Piracicaba (SP), tem como proposta discutir, analisar e compartilhar experiências sobre melhores práticas educacionais dentro do contexto da educação bilíngue. Além de possibilitar um profundo mergulho no universo do bilinguismo, o evento discutirá os desafios da implantação de um programa de educação bilíngue nas escolas, apresentando na prática o desempenho dos alunos e também a performance do professor em sala de aula.

Nesta edição de Campo Grande, o encontro acontecerá na Unidade Horto do Sesc (Serviço Social do Comércio), colégio que implementou o programa de educação bilíngue em 2016. Todos os alunos da unidade - crianças de 3 a 5 anos, e Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano -, frequentam as aulas bilíngues que são ministradas por professores de inglês treinados pelo Systemic.

“O Systemic preza pela democratização da educação bilíngue no Brasil. Por isso, os educadores convidados terão a oportunidade de vivenciar um dia comum de aula do colégio, e não apenas uma exibição. Queremos levar informação com teoria e analisar o comportamento dos alunos com os conteúdos interdisciplinares”, comenta Rone Costa, gerente de desenvolvimento do Systemic.

Sobre o Systemic

Primeiro programa de educação bilíngue do Brasil, o Systemic Bilingual foi criado em 2002 por duas acadêmicas brasileiras e mestres em educação pela Universidade de Bath no Reino Unido. Amplamente testado e com resultados demonstrados, o Systemic integra o conteúdo das matérias escolares à língua inglesa, permitindo que o aluno alcance naturalmente a fluência no idioma por meio de um sistema de ensino bem estruturado e acompanhado de uma metodologia comprovadamente eficaz. O Grupo System, que também inclui as escolas de idiomas System, tem sede em Maceió (AL), filial em São Paulo (SP) e Orlando (US) e conta com mais de 100 colaboradores. Atualmente, o Systemic está presente em 80 escolas em 18 estados brasileiros, levando educação bilíngue a mais de 16 mil alunos.