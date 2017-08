Campo Grande terá concurso gastronômico e inscrições estão abertas

Para mostrar a potencialidade gastronômica de Campo Grande o atelier Massas Capivara e o Drama Bar preparam a primeira competição entre cozinheiros de nossa cidade, o MasterDrama. As inscrições para cozinhar no game devem ser feitas a partir de hoje (1º) até o dia 15, na página do bar ou do atelier no Facebook. A Competição acontecerá semanalmente nas terças-feiras de setembro e outubro, entre 19h e 23h, no Drama Bar, que fica na avenida dos Estados, 21, Jardim dos Estados.

O MasterDrama foi inspirado em realities shows culinários bem conhecidos, mas terá seu próprio formato. Os selecionados para o concurso serão conhecidos após o dia 20 de agosto. Nessa primeira edição do evento os chefs deverão apresentar um prato da culinária brasileira utilizando ingredientes ou reproduzindo receitas de uma das cinco regiões do país.

A cada terça dos meses de setembro e outubro o participante fará uma receita. O cozinheiro poderá levar um ajudante. A avaliação do prato, que custará R$ 30 e servirá duas pessoas, será feita pelo público que comparecer aos eventos e saboreá-los, dando notas de 1a10, tendo como base a apresentação e o sabor.

Inscrições

Requisitos para entrar na competição:

Ter mais de 18 anos;

Residir em Campo Grande;

Ter noções de cozinha;

O formulário deve ser totalmente preenchido entre os dias 1º e 15 de agosto. Ele estará disponível nas páginas do Facebook do Atelier Massas Capivara e do Drama Bar. O interessado que não preencher todos os itens será desclassificado;

Podem participar duplas;

Os selecionados deverão pagar uma taxa de R$ 35;

Os participantes deverão levar os insumos e ingredientes que serão utilizados na receita;

O formulário de inscrição pode ser acessado na página do Drama Bar e Massas Capivara no Facebook a partir do dia 1º.

Formato

A primeira edição terá uma duração de oito semanas;

Cada participante preparará uma receita a cada terça-feira de setembro e outubro (a partir do dia 05/09 até o dia 24/10);

O prato deve servir duas pessoas;

Os pratos serão vendidos durante toda a noite ao público que comparecer ao evento;

Os presentes poderão avaliar os pratos com notas de 1 a 10. As notas serão somadas e divididas pelo número total de votos para se obter a média;

Após o último competidor apresentar sua receita será colocada uma foto de cada prato na página do Facebook do Drama Bar durante cinco dias. A foto mais curtida ganhará 1 ponto a mais em sua nota final, a segunda 0,5 ponto e a terceira 0,2 ponto.

Premiação

O cozinheiro da semana levará 25% do montante da venda dos pratos do dia de sua participação na competição;

20% do valor arrecadado pela venda dos pratos de cada semana será depositado numa “caixinha”. No fim quem tiver a maior nota da competição levará todo esse montante como prêmio final;

Na última terça-feira de outubro o chef poderá voltar a cozinha do Drama Bar para preparar a receita vencedora aos presentes, ganhando 50% do que for vendido.

Mais informações na página do Facebook do Atelier Massas Capivara ou Drama Bar.

Veja Também

Comentários